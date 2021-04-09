النظام التركي يعتقل 43 شخصاً

اعتقلت سلطات النظام التركي 43 شخصاً بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وبيّنت وكالة أنباء «الأناضول» الناطقة باسم النظام التركي أن شرطة أنقرة نفذت عمليات بحث ومداهمة متزامنة في 33 محافظة واعتقلت 33 شخصاً بعد إصدار مكتب الادعاء في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 53 شخصاً بينهم 19 جندياً لا يزالون في الخدمة.

وفي السياق نفسه تم اعتقال عشرة أشخاص خلال عمليات دهم في تسع محافظات بموجب مذكرات أصدرها المدعي العام في مدينة اسطنبول بحق 12 شخصاً بالتهمة نفسها.

ويشن نظام رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حملة قمعية شديدة تستهدف معارضيه، حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية في البلاد.