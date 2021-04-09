موسكو: واشنطن تؤلف الأكاذيب في قضية نافالني

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن الولايات المتحدة تؤلف «أخباراً كاذبة وخرافات» بشأن ظروف اعتقال الناشط الروسي أليكسي نافالني، بينما هي نفسها تنتهك حقوق السجناء.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي نقلته وكالة «سبوتنيك»: «نطرح موضوع الإفراج عن جميع المواطنين الروس المدانين ظلماً أو المعتقلين ونبحث موضوع عودتهم إلى وطنهم لأسباب إنسانية أمام الجانب الأمريكي ونفعل ذلك باستمرار على مختلف المستويات».

وأضافت زاخاروفا: «واشنطن تختلق الخرافات والأكاذيب عن ظروف احتجاز المسجونين الروس وعلى وجه الخصوص المعارض نافالني».