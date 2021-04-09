إحباط مخطط لهجوم إرهابي في القرم

أحبطت قوى الأمن الروسية اليوم هجوماً إرهابياً في مدينة سيمفروبول بجمهورية القرم واعتقلت روسيين اثنين من اتباع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي كانا يخططان للهجوم.

وأوضح بيان صدر عن قوى الأمن أوردته وكالة «سبوتنيك» أن «الإرهابيان كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم باستخدام قنابل يدوية ومن ثم الهرب إلى سورية عبر أوكرانيا وتركيا».

وضبط جهاز الأمن مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات وعثر في مراسلات الإرهابيين على تعليمات بإنتاج متفجرات وعبوات ناسفة إضافة إلى تبادل رسائل صوتية مع اشخاص من «منظمة إرهابية دولية» حول القيام بعمليات إرهابية تؤكد تورط المعتقلين في تمويل الإرهاب والترويج له.