موسكو: الـ “ناتو” يزيد من نشاطه العسكري والاستخباراتي على حدودنا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو رصدت زيادة في نشاط القوات المسلحة لدول حلف الناتو على الحدود الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نقله موقع “سبوتنيك”: إن هناك زيادة في نشاط القوات المسلحة لدول الناتو على أراضي أوكرانيا وفي البحر الأسود في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية ومن المقرر إجراء سبع مناورات مشتركة العام الحالي على الأراضي الأوكرانية مع دول التحالف المختلفة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول الأجنبية كثفت أنشطتها الاستخباراتية في أوكرانيا على طول الحدود مع روسيا وخط الاتصال في دونباس بشكل كبير باستخدام الطائرات والوسائل الإلكترونية اللاسلكية مع استمرار الدعم المالي واللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية وتوريد الأسلحة الفتاكة وتدريب العسكريين الأوكرانيين من قبل مدربين غربيين.

“سانا”