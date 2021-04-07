موسكو: علاقاتنا مع واشنطن في أدنى مستوى منذ الحرب الباردة

اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.

وقال باتروشيف خلال مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية نشرت اليوم: إن “الوضع السياسي اليوم بالفعل ليس جيداً والعلاقات بين البلدين تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة” مضيفاً “لكن تاريخ العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الذي يرجع إلى سنوات طويلة يظهر أن دولتينا أبدتا في اللحظات الحاسمة القدرة على ترتيب التعاون على الرغم من الخلافات”.

وتابع: “لهذا السبب نتوقع تغلب المنطق السليم في واشنطن لينطلق حوار روسي أمريكي جوهري حول القضايا التي لا يمكن حلها بشكل فعال على الإطلاق دون عمل مشترك بناء بين بلدينا”.

من جهة اخرى أكد باتروشيف أن بلاده لا تخطط للتدخل في النزاع المتصاعد بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا رغم أن روسيا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع هناك.

وقال باتروشيف رداً على سؤال حول ما إذا كانت لروسيا “خطوط حمراء” يمكن أن يؤدي تجاوزها إلى التدخل في النزاع شرق أوكرانيا: “لا.. لا توجد لدينا مثل هذه الخطط.. لكننا نتابع الأوضاع عن كثب.. وسيتم اتخاذ إجراءات دقيقة انطلاقاً من تطورات الأحداث”.

وأشار باتروشيف إلى أن أنه على يقين بأن تصاعد النزاع في المنطقة “ناجم عن مشكلات حادة داخل أوكرانيا تسعى السلطات إلى صرف الاهتمام عنها بهذه الطريقة”.

“سانا”