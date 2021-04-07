الخرطوم: فشل الاتفاق حول سد النهضة يهدد الأمن والسلم

سونا - وكالات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس: إن السودان يتخذ إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة في تموز المقبل بينها تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص.

وفي مؤتمر صحفي له، أكد عباس أن الاحتياطات التي اتخذها السودان تقلل فقط من الآثار السلبية لتعبئة السد الأحادية من جانب إثيوبيا، قائلاً: نتخوف من التعبئة الثانية لسد النهضة من دون اتفاق بسبب تأثيرها على محطات مياه الشرب.

وأشار الوزير السوداني إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن السد يهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وأوضح أن الخرطوم تقدمت بمقترح الآلية الرباعية للتفاوض ووافقت عليه مصر، لكن اعترضت عليه إثيوبيا بحجة أنه لم يقدم رسمياً، مضيفاً: مصر اقترحت في اليوم الأخير من مفاوضات كينشاسا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم خلال 8 أسابيع.

وأكد عباس أن السودان لم يرفض وساطة الاتحاد الإفريقي بل طلب تعزيزها عبر الرباعية، مشيراً إلى أن الاتحاد وقف متفرجاً في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة.