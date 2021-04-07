مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في الضفة الغربية

المصدر:"وفا"

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة “وفا”: إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم إغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون لاقتحام الموقع كل يوم أربعاء، موضحاً أنه منذ قرابة أربعة أشهر ينظم المستوطنون بحراسة من جيش الاحتلال اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثري،

وأضاف عزام: قوات الاحتلال انتشرت في أرجاء الموقع واعتلت أسطح منازل المواطنين المحيطة به.

إلى ذلك، هدمت سلطات الاحتلال ، ثلاث منشآت في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.

وقال جميل أبو الحمص، أحد المتضررين لـ “وفا”: إن جرافات وطواقم الاحتلال في القدس اقتحمت العيسوية ونفذت عمليات هدم وتخريب لمنشآت في منطقتي “الزعرورة” و”حبايل العرب” من البلدة تعود له، ولكل من ماجد المزرعاوي، ودرويش درويش، بحجة عدم الترخيص.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن دهمت منزله في حي رأس خميس ..