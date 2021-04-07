الاحتلال يهدم ثلاث منشآت شرق القدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاث منشآت تجارية في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأشارت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقتي الزعرورة وحبايل العرب في البلدة وهدمت ثلاث منشآت تجارية.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية، تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي (2334) الذي يطالب بوقف الاستيطان.