بوتين وبولسونارو يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والتعاون العلمي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن مسائل التعاون العملي في مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة تاس عن بيان صادر عن الكرملين عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين بمبادرة من الجانب البرازيلي قوله: “أعرب الجانبان عن الاهتمام المتبادل بتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية كما ناقش الرئيسان التعاون العملي الثنائي في مكافحة انتشار فيروس كورونا بما في ذلك تسجيل لقاح سبوتنيكV الروسي في البرازيل إضافة إلى توريدات اللقاح وإنتاجه في هذا البلد”.

بدوره قال المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية إن الرئيسين “ناقشا مسائل شراء لقاح فيروس سبوتنيكV والتعاون التقني العسكري وقضايا التجارة الثنائية والتعاون في قطاع الدفاع وفي مجالات العلم والتكنولوجيا”.