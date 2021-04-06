غوتيريش: عالم الرياضة قادر على المساهمة في التعافي من آثار كوفيد 19

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرياضيين والمعنيين بالرياضة إلى تحمل مسؤولياتهم على كل المستويات وبناء جسور الصداقة والتعايش وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنهوض بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام إن المعنيين بالرياضة يتحملون مسؤوليات يجب عليهم الوفاء بها ومنها الوفاء بمعايير العمل الدولية ومكافحة التمييز والإجحاف بجميع أنواعهما ورفض الفساد وضمان أن يكون الإرث الذي تتركه المناسبات العالمية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تجمع بين شعوب العالم إرثاً إيجابياً.

وفي ظل التحديات التي يواجهها عالم الرياضة بسبب جائحة كوفيد 19 قال غوتيريش إن الرياضة تمثل أحد الأنشطة الإنسانية العظيمة إذ تعد نموذجاً للعمل الجماعي ومنبراً للتميز الفردي ومحركاً للنمو الاقتصادي للمجتمع بأسره.

وتطرق الأمين العام في رسالته إلى آثار جائحة كوفيد 19 على الرياضة وقال إن العاملين في هذا المجال والمشجعين والرياضيين شعروا بألم الغياب والإيرادات المفقودة والأحلام المؤجلة.

وأعرب غوتيريش عن تطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع الرياضيين والمنظمات في جميع أنحاء العالم من أجل النهوض بالعمل المناخي وتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

«سانا»