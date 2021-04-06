موسكو: نبذل جهدنا لإيجاد حلول مناسبة بشأن الاتفاق النووي مع ايران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتحفيز إيجاد حلول مناسبة بشأن الاتفاق النووي مع إيران مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية كبيرة.

وأوضح ريابكوف لوكالة «سبوتنيك» في تعليقه على اجتماع اللجنة المشتركة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا وبدء عمل مجموعات الخبراء لحل الاتفاق النووي أن موسكو بصفتها مشاركاً مسؤولاً في خطة العمل ستبذل قصارى جهدها لتحفيز إيجاد الحلول المناسبة معتبراً أن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة.

وتم الاتفاق خلال اجتماع فيينا الذي انتهى في وقت سابق اليوم على عقد اجتماعين متزامنين لخبراء الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بهدف مواصلة المفاوضات حول الشؤون الفنية ذات الصلة بإلغاء الحظر النووي والقضايا النووية ثم تسليم التقارير بشأن نتائج هذه المباحثات إلى اللجنة المشتركة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس احترامها قرار إيران عدم إجراء مفاوضات مباشرة حول الاتفاق النووي مع الجانب الأمريكي.

«سانا»