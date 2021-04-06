مقتل جنديين أوكرانيين في دونباس

أعلن الجيش الأوكراني اليوم مقتل اثنين من جنوده في منطقة دونباس جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مجموعة الشرق العملياتية التكتيكية بالقوات المسلحة الأوكرانية قولها في بيان إن أحد جنودها أصيب بجروح جراء سقوط قذائف هاون وتوفي متأثراً بجروحه في وقت لاحق مضيفة أن جندياً ثانياً قتل في انفجار عبوة ناسفة.

وكانت السلطات الأوكرانية بدأت في نيسان عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد تعبيراً عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شباط من العام نفسه.

«سانا»