بيسكوف: سنقدم الخدمات الطبية لنافالني في حال الحاجة إليها حقاً

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني سيتلقى الخدمات الطبية اللازمة إذا كان يحتاج إليها حقاً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله رداً على تقارير عن تدهور حالة نافالني الصحية في سجنه: “هناك قواعد معينة للتعامل مع السجناء المرضى وإذا كان مريضاً حقيقياً فسيتم ضمان العلاج على المستوى المناسب المعمول به”، موضحاً أن هذه القضية تعد من صلاحيات دائرة السجون الفيدرالية المسؤول الوحيد عن تنفيذ كل الإجراءات الضرورية الخاصة به.

وأضاف بيسكوف: إنه لا مجال لمنح ظروف خاصة لواحد من السجناء دون سواه.

وكان نافالني زعم في وقت سابق أنه تعرض للتسميم وأن عناصر من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أو جهاز الاستخبارات الخارجية فقط هم من كانوا قادرين على تسميمه وشاركت ألمانيا في هذه المزاعم بينما أكدت روسيا مراراً أن قضية نافالني مجرد ذريعة لفرض عقوبات عليها وأنه تم إعدادها منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن قوات الأمن الروسية أوقفت نافالني في الـ 17 من الشهر الجاري لدى وصوله إلى مطار شيريميتفو قادماً من ألمانيا تنفيذاً لأمر قضائي سابق صدر بحقه بتهمة الاحتيال.