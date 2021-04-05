النظام التركي يعتقل 22 امرأة

اعتقلت سلطات النظام التركي 22 امرأة أعضاء في جمعية داعمة لحقوق النساء في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا بزعم علاقتهم بـ «الإرهاب».

وقالت عدالت كايا رئيسة جمعية روزا لحقوق المرأة التركية اليوم، حسب وكالة الأنباء الألمانية: إن سلطات الأمن داهمت مقر الجمعية وفتشته واعتقلت 22 امرأة بزعم علاقة الجمعية بالإرهاب.

وأضافت كايا: إن الجمعية تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف.

يذكر أن النظام التركي أعلن في 20 آذار الماضي انسحابه من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لنظام رجب أردوغان للعدول عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.