إصابة خمسة يمنيين بقصف العدوان السعودي للأحياء السكنية

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً إصابات بين المدنيين ودماراً في الممتلكات.

وقال مصدر أمنى في تصريح نقله موقع «المسيرة نت»: إن العدوان السعودي استهدف بقصف مدفعي حي الجملة بمديرية صالة وقرية العريس بمديرية مقبنة بمحافظة تعز ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بينهم امرأة وطفلان، مضيفاً: إن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح وأخرى على مديرية الجوبة في محافظة مأرب كما شن غارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.