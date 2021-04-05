إيران ترفض مقترح أمريكا إلغاء الحظر «خطوة خطوة»

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي آقازادة رفض بلاده مقترح الولايات المتحدة إلغاء الحظر المفروض على إيران خطوة خطوة.

وقال آقازادة في تصريح لوكالة أنباء «فارس»: إن «السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إلغاء كل إجراءات الحظر المفروضة عليها وعلى أمريكا التعويض عن الخسائر التي لحقت ببلادنا».

وجدد أقازادة موقف بلاده الرافض لإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي قبل تحقيق شروطها بإلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضتها ظلماً وبلا وجه حق ضد الشعب الإيراني.

واتفقت إيران ومجموعة «4+ 1» التي تضم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين يوم الجمعة الماضي على إجراء محادثات جديدة في فيينا يوم غد ليحددوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات عن إيران وتطبيق الاتفاق النووي بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية.

وأكدت طهران رفضها إجراء أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن قبل عودتها الى الاتفاق بشكل كامل ورفعها العقوبات الأحادية التي تفرضها على ايران.