السلطات الفرنسية تحقق مع وزراء لانتهاكهم إجراءات مكافحة كورونا

فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاً في تجاوزات ارتكبها وزراء في الحكومة تعد انتهاكاً لإجراءات مكافحة جائحة كورونا في البلاد.

ونقلت «أسوشييتد برس» عن مكتب الادعاء العام قوله إنه فتح تحقيقاً ينظر في اتهامات محتملة تتعلق بتعريض الأشخاص للخطر والعمل بطريقة سرية إثر انتهاك وزراء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وارتيادهم مطاعم تفتح أبوابها بشكل سري.

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل اتال لقناة «ال سي أي» المحلية إن السلطات تحقق في تقارير عن حفلات تنظم ومطاعم تعمل في سرية منذ شهور موضحاً أنه تم التعرف على مئتي مشتبه منهم وأنهم يواجهون عقوبات شديدة دون الإفصاح عن هوياتهم.

«سانا»