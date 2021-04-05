بعد 35 عاماً في معتقلات الاحتلال.. الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ حراً

نال الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ الحرية اليوم بعد 35 عاماً أمضاها في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير قوله في بيان إن الأسير أبو مخ من بلدة باقة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اعتقلته قوات الاحتلال عام 1986 إلى جانب ثلاثة من رفاقه الأسرى وهم وليد دقة وإبراهيم أبو مخ وإبراهيم بيادسة.

ولفت نادي الأسير إلى أنه وعلى مدار عقود رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير أبو مخ الذي فقد والدته التي انتظرته 33 عاماً قبل رحيلها كما الكثير من الأسرى القدامى الذين فقدوا أمهاتهم وأفراداً من عائلاتهم على مدار سنوات اعتقالهم.

وبالإفراج عن الأسير أبو مخ يصبح عدد الأسرى القدامى 25 أسيراً 11 منهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983.

“سانا”