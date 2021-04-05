حطين يلاقي الاتحاد,, وجبلة يواجه الكرامة في نصف نهائي كأس الجمهورية

تأهلت فرق حطين والاتحاد والكرامة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم.

وجاء تأهل حطين بعد فوزه اليوم على الجيش بثلاثة أهداف لهدف على الملعب البلدي بحماة وسجل لحطين محمد قلفاط في الدقيقة 19 ويوسف قلفا في الدقيقة 24 ومحمد وائل الرفاعي في الدقيقة 58 بينما سجل للجيش مؤمن ناجي في الدقيقة 67.

وفاز الاتحاد على الوحدة بركلات الترجيح بخمسة أهداف لأربعة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب الباسل في اللاذقية بينما فاز الكرامة على الوثبة بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب الباسل بحمص.

وكان جبلة فاز أمس على الشرطة بهدف مقابل لا شيء.

ويلتقي في الدور نصف النهائي حطين مع الاتحاد وجبلة مع الكرامة في التاسع عشر من الشهر الحالي بينما يلعب الفائزان من هذا الدور في المباراة النهائية في الخامس من الشهر القادم.

“سانا”