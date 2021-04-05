قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم ثلاثة فلسطينيين في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة “معا” أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال مرورهم على أحد حواجزها في المدينة المقدسة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم ثلاثة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال اليوم أراضي الفلسطينيين في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس بالضفة الغربية واستولت على مساحات منها.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي منطقة الظهر في البلدة واستولت على مساحات منها بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين.

ويصعد الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين من خلال الاستيلاء على أراضيهم وهدم منازلهم وتهجيرهم قسراً وتوسيع عمليات الاستيطان لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية.