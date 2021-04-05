روسيا تمدد العقوبات على «تويتر» حتى أيار المقبل

أعلنت روسيا اليوم تمديد عقوبة إبطاء موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت «تويتر» حتى أيار المقبل لعدم حذفه محتوى تحريضياً غير قانوني ضد البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية قولها في بيان اليوم إنه سيتم تمديد عقوبة إبطاء سرعة تويتر حتى الـ 15 من أيار لحين حذف المحتوى المحظور الذي نعتبره غير قانوني وهددت بحجبه بالكامل مشيرة إلى أن روسيا أبطأت سرعة «تويتر» منذ آذار الماضي.

وأوضحت الهيئة الروسية أن شركة «تويتر» أجرت محادثات مع السلطات الروسية في الأول من نيسان ما أسفر عن اتفاق لمنحها مزيداً من الوقت مع الإقرار بأن حذف المحتوى المحظور صار يتم بشكل أسرع.

وفرضت هيئة الرقابة الروسية «روسكومنادزور» غرامة مالية على شركة «تويتر» تقدر بـ 3.3 ملايين روبل روسي أي ما يعادل 43 ألف دولار لعدم حذفه معلومات غير قانونية تحث الأطفال على المشاركة في احتجاجات غير قانونية.

“سانا”