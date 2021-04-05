مذكرة تفاهم بين سورية والعراق في الرياضات الخاصة

حاتم شحادة

تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الاتحاد السوري للرياضات الخاصة, والاتحاد العراقي للكرة الطائرة من وضعية الجلوس, وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات الفنية والإدارية وتبادل الزيارات والمعسكرات المشتركة.

وأكد رئيس الاتحاد السوري للرياضات الخاصة هنائي الوز في تصريح لـ«تشرين» أهمية هذه المذكرة للاستفادة من خبرات الجانب العراقي في لعبة الكرة الطائرة من وضعية الجلوس على مستوى التدريب والتحكيم والتي تتميز بمستويات متقدمة على الصعيد العربي.

وأوضح الوز أن الاتحاد السوري للرياضات يمتلك لعبتين استراتيجيتين على الصعيد الحالي وهما القوة البدنية وألعاب القوى إلا أنه يطمح في المستقبل لتعزيز رياضات أخرى كالريشة الطائرة وكرة السلة وكرة الطائرة.

وتنص مذكرة التفاهم على الاستفادة من الخبرات الرياضية بين الجانبين «الفنية – الإدارية – التنظيمية» في حال إقامة دورات دولية، إضافة إلى تبادل الزيارات والمعسكرات المشتركة بين الجانبين، كما يمكن تعديل بنود الاتفاقية أو إضافة بنود جديدة حسب الحاجة, ويسري مفعول هذه الاتفاقية مدة عام بدءاً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.

يذكر أنه حضر توقيع الاتفاقية من الجانب السوري رئيس مكتب المراكز التدريبية والرياضات الخاصة والرياضة للجميع عبد الناصر كركو الجاسم، ورئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز, ومن الجانب العراقي رئيس اتحاد الكرة الطائرة من وضعية الجلوس عبد الحسين قاطع جبر.