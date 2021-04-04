السوري القومي الاجتماعي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية تستهدف خنق شعبها وتجويعه

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان وائل الحسنية أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية شكل من أشكال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ عام 2011 وتستهدف خنق شعبها وتجويعه.

وقال الحسنية في بيان له اليوم: إن الحرب الكونية الإرهابية على سورية هي حرب غير مسبوقة بحجم الدول المنخرطة فيها وبعناصرها.. فنحو مئة دولة اشتركت في هذه الحرب تخطيطاً وتمويلاً وتسليحاً ومئات التنظيمات الإرهابية متعددة الجنسيات اشتركت فيها ومارست شتى صنوف إرهابها، مشيراً إلى أن الإرهاب الذي تعرضت له سورية هو نتاج ما سمي «الربيع العربي» الذي تمت صياغته من العدو الصهيوني والولايات المتحدة وحلفائها وأعوانها وأتباعها في الغرب والإقليم وبعض الدول العربية.

ودعا الحسنية للوقوف إلى جانب سورية التي تخوض حرباً ضد الإرهاب دفاعاً عن الجميع وقال: سورية تواجه الحرب الإرهابية الكونية دفاعاً عن فلسطين وعن لبنان وكل الأمة ولذلك وجب على كل كيانات الأمة وقواها أن تتجه إلى تأسيس إطار جامع في النضال والسياسة والأمن والاقتصاد.

«سانا»