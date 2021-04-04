بريطانيا .. احتجاجات واسعة والشرطة تعتقل العشرات

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم عشرات الأشخاص خلال احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد رفضاً لخطط الحكومة توسيع سلطات شرطتها في قمع المتظاهرين.

وذكرت «أسوشيتد برس» أن آلاف الأشخاص جابوا شوارع مدن وبلدات عدة رافعين لافتات ومرددين هتافات تندد بسياسات الحكومة البريطانية ولا سيما تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات الشرطة في قمع الاحتجاجات الشعبية وتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا.

وشهدت بعض المظاهرات أعمال عنف بعد إقدام الشرطة على محاولة تفريقها بالقوة حيث اعتقلت 107 أشخاص في العاصمة لندن بذريعة قيامهم بأعمال تخل بالقانون.

وتفيد التقارير الإخبارية بأن مشروع القانون الجديد الذي يحمل اسم «الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم» يحدد الإجراءات التي سيكون باستطاعة الشرطة اتخاذها لقمع المشاركين في المظاهرات والتي يخشى النشطاء استخدامها في تقييد المعارضة.

«سانا»