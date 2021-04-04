النظام التركي يعتقل 15 شخصاً بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 15 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر أمني قوله: إن 33 شخصاً صدرت بحقهم مذكرات اعتقال تم على إثرها إطلاق حملات في مقاطعات عدة في تركيا والشطر التركي من قبرص تم خلالها اعتقال 15 شخصاً بذريعة ارتباطهم بغولن.

ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة تستهدف معارضيه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية في البلاد.