غداً.. حملة أيام التلقيح الوطنية للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات

تطلق وزارة الصحة يوم غد الاثنين حملة أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين والتي تستمر حتى الـ 13 من الشهر الجاري مع مراعاة أيام العطل الرسمية وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات بمختلف المحافظات.

وتنفذ الحملة وفق بيان وزارة الصحة عبر 1655 مركزاً صحياً ونقطة طبية ثابتة و568 فريقاً جوالاً ويشارك بها 9468 عاملاً صحياً وتهدف إلى التأكد من استكمال الطفل لقاحاته الروتينية المدرجة في برنامج التلقيح الوطني ومتابعة الأطفال المتسربين من اللقاح وإعطائهم اللقاحات المستحقة وذلك بالتزامن مع أسبوع التلقيح الإقليمي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تستهدف نحو 2.7 مليون طفل في مختلف المحافظات لتقييم حالتهم التلقيحية وحسب السجلات هناك حاجة إلى تلقيح أكثر من 77 ألف طفل متسرب من التلقيح في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الحملة تنفذ مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.