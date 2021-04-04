رياضةرياضة محلية

جبلة إلى نصف نهائي كأس الجمهورية.. وغداً ثلاث مواجهات قوية

تأهل فريق جبلة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه على الشرطة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب خالد بن الوليد في حمص.

وسجل هدف المباراة الوحيد حازم كردي عند الدقيقة الـ 59 من الشوط الثاني.

وتستكمل منافسات دور ربع النهائي غداً بثلاث مواجهات تجمع الكرامة مع الوثبة في ملعب الباسل في حمص ، وحطين مع الجيش في الملعب البلدي في حماة ، والاتحاد مع الوحدة على ملعب الباسل في اللاذقية.

ويقام هذا الدور من مرحلة واحدة وبخروج المغلوب وفي حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة يتم اللجوء لركلات الترجيح.

“سانا”

قد يعجبك ايضا
رياضة

في الدور ربع النهائي لكأس الجمهورية.. الشرطة يواجه جبلة وقمة مبكرة بين الجيش وحطين

رياضة

ليفربول يفوز على أرسنال في الدوري الإنكليزي

رياضة

يامن دندل وإيمان محمد بطلا كأس الجمهورية لكرة الطاولة

رياضة

خبراتنا غير راضية عن أداء ونتائج منتخبنا