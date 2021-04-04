موسكو: سياسة الإنفاق الدفاعي لـ “ناتو” تؤدي لنشر الدمار في العالم

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تؤدي إلى زيادة سباق التسلح ونشر الدمار في العالم.

وقالت الخارجية الروسية على صفحتها على تويتر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حلف الناتو: “في مثل هذا اليوم قبل 72 عاماً تم إنشاء الناتو من أجل الحفاظ على السلام واليوم هو مسؤول عن قصف يوغوسلافيا وغزو العراق والحرب التي أغرقت ليبيا في الظلام وفي عام 2020 زاد الناتو من إنفاقه العسكري بنسبة 7.4 بالمئة”، متسائلة: هل هكذا يتم الحفاظ على العالم.

وأشارت إلى أن إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو بلغ 1.09 تريليون دولار في عام 2020 ويستمر في الارتفاع ويبلغ المؤشر لباقي الدول 0.79 تريليون دولار تمثل روسيا منها 0.05 تريليون دولار فقط، لافتة إلى أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع العام الماضي من 1.8 تريليون دولار إلى 1.93 تريليون دولار.