طهران: ضرورة التزام واشنطن بتعهداتها ورفع كل العقوبات

أكد عباس عراقجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني ضرورة التزام الولايات المتحدة بكل تعهداتها ورفع كل العقوبات التي فرضتها على بلاده.

وقال عراقجي في تصريح اليوم: «يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات التي فرضت على إيران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تمت إعادة فرضها من جديد أو تغيرت التسمية، لذلك يتوجب عليها إلغاء العقوبات التي تعد أساساً للعودة إلى التزاماتنا بشأن الاتفاق النووي».

وأشار عراقجي إلى عدم وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا في فيينا وقال: «إن محادثاتنا مع مجموعة أربعة زائد واحد في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها والإجراء الذي يتعين على إيران اتخاذه وكذلك ما يتعين على الأمريكيين القيام به أولاً».

ورفضت إيران أمس المقترح الذى قدمته واشنطن برفع العقوبات عنها تدريجياً وأكدت أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات عنها.