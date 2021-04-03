مقتل عشرة مدنيين وإصابة آخرين بتفجير إرهابي في مقديشو

قتل عشرة أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون من جراء تفجير إرهابي داخل مقهى شعبي في مديرية شنجاني بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق ادم دوديشو، حسبما نقلت وكالة« فرانس برس»: إن انتحاريا فجر نفسه في مقهى ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين مشيراً إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث على الفور.

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل خمسة أشخاص من جراء التفجير الإرهابي الانتحاري.

وتشهد العاصمة الصومالية ومناطق أخرى في البلاد تفجيرات وهجمات ينسب أغلبها إلى «حركة الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابى.