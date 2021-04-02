مهرجان (صنع في سورية) يعود إلى النبك

حسام قره باش

انطلقت فعاليات مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) بدورته 116، والتي تقيمها غرفة صناعة دمشق وريفها في مدينة النبك، وبمشاركة أكثر من مئة شركة صناعية محلية تنوعت منتجاتها لتشمل كل ما تحتاجه العائلة في مكان واحد هو صالة نادي النبك الرياضي حيث ستستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن من نيسان الجاري، وستقدم الشركات المشاركة من خلاله الحسومات والعروض المنتجات من الصناعي إلى المستهلك مباشرة لكسر حلقات التوزيع الوسيطة وتحقيق الفروق الكبيرة عن الأسواق التجارية من ناحية تخفيض الأسعار وتقديم المنتج ذي الجودة العالية بالسعر الأنسب مقارنة بما يباع خارج المهرجان.

زوار المهرجان عبر استطلاع آرائهم أبدى البعض سعادتهم بعودة المهرجان للمرة الثانية بعد أن كانت الدورة 107 هي الدورة الأولى في النبك وقد لاحظ الزوار تنوعاً كبيراً بالمعروضات وتخصص الشركات المشاركة حيث لم يقتصر المهرجان على تقديم سلة مكونة من مواد استهلاكية فقط بل يقدم المنتجات المنزلية والكهربائية التي يحتاجها كل منزل كما تشارك في المهرجان شركات من عدة محافظات كالسويداء وطرطوس وحلب .

ولتسوق مريح لأهالي مدينة القلمون فقد عملت اللجنة المنظمة للمهرجان على تأمين مواصلات مجانية من مدن (يبرود وديرعطية وقارة) إلى صالة نادي النبك الرياضي والعكس، كما سيقدم المهرجان لزواره الجوائز القيمة من خلال السحوبات على الميداليات الذهبية المقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها والعديد من الجوائز القيمة المقدمة من الشركات المشاركة و قسائم الشراء المجانية لأسر الشهداء.