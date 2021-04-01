9 نيسان المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي بدمشق

حسام قره باش

تحضيراً للمؤتمر الدولي حول التحول الرقمي الذي يستعد الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية إطلاق فعاليات دورته الثالثة في قصر المؤتمرات بدمشق ما بين 9 إلى 11 من نيسان 2021 عُقِدَ في فندق الفورسيزن بدمشق مؤتمراً صحفياً جرى من خلاله الإعلان عن موعد إنطلاق المؤتمر و جدول أعماله.

حيث أكد وزير الاتصالات و التقانة إياد الخطيب في حديثه على تضافر جهود وزارات الاقتصاد والخارجية و المغتربين والاتصالات والتقانة لإطلاق فعاليات هذا المؤتمر في التاسع من نيسان بمشاركة واسعة من جهات تختص بالتحول الرقمي في العالم و أن هذا المؤتمر سينعقد تحت شعار ( سورية و التحول الرقمي الفرص و التحديات )، خاصة بعد أن عانى بلدنا كثيراً من الإرهاب وعاد مجدداً عبر تضحيات أبنائه لمواكبة التقانات الحديثة والاستفادة من المفكرين والباحثين في التحول الرقمي و التقدم مضياً نحو مستقبل مشرق في هذا المجال، مضيفاً أن التحول الرقمي يعد ركناً أساسياً و هو التغيير الاستراتيجي و التكتيكي الذي يطال الخدمات بشكل إيجابي نحو الأفضل للاستفادة من التسهيلات و الميزات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بما يحقق التنمية المستدامة اقتصادياً و اجتماعياً.

و قال : إننا اليوم نعيش ثورة الإنترنت و عصر المنتجات و الخدمات الرقمية و توظيف القدرات الرقمية المتكاملة و الصناعات بأكملها أصبحت تعتمد التقانة كالذكاء الصنعي و الحوسبة مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية في كل القطاعات بما يحقق الفائدة للمواطن.

و تابع الوزير الخطيب: أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية و لهذا بدأت الوزارة في نهاية 2020 بإعداد استراتيجية تحت عنوان (سورية الرقمية 2030)، وهي رؤية تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي اقتصادي و تعتمد على تطوير الكفاءات الإدارية و تحسين موارد الدولة و تقديم الخدمات المتميزة للمواطن التي بدأت بالظهور نهاية عام 2020 .

وأشار إلى أنه في ظل التوسع العالمي باستخدام الإنترنت أصبح من الضروري علينا تطوير خدماتنا في المؤسسات الحكومية و غير الحكومية عبر سلسلة من إجراءات التحول و التشبيك مع كل الجهات لتقديم الخدمات بالاعتماد على تقنيات الاتصالات و الإنترنت خاصة أن عدد مستخدمي الإنترنت الجوال عندنا يبلغ 7,4 مليون مواطن يستفيد من الإنترنت ويوجد أيضاً 1,5 مواطن يستفيد من خدمة (ADSL) .

مؤكداً في الوقت ذاته بأن لدينا البنية المجهزة والمؤهلة لاستخدام التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وأن هذا المؤتمر سيشكل من خلال الفعاليات على مدى ثلاثة أيام فرصة ثمينة للإضاءة على نقاط القوة التي تمتلكها سورية وإلى المعوقات والتحديات التي تعترضنا ليتم تذليلها و تحديد الفجوات في القدرات الرقمية من خلال المشاورات التي ستجري لرسم سياسة رقمية متميزة.

و في رده على مداخلات و تساؤلات الوسائل الإعلامية أوضح الوزير الخطيب أن عملية التحول الرقمي ستكون مستمرة حتى نصل للنتائج المرجوة و أن وزارة الاتصالات تقوم بالعمل الاستراتيجي المطلوب للوصول إلى (سورية الرقمية 2030 ) حيث ستدخل الرقمنة في كل مفاصل العمل الحكومي و إظهار الخدمات الإلكترونية مثل الدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم والضرائب وعمل المصارف والرعاية الصحية وغيرها. حيث يوجد لدينا خطة ستعرض قريباً لنشر خدماتها بالتعاون مع كل الوزارات و الاستفادة من الخبرات الوطنية و الفنية للتحول الرقمي و نشر ثقافته مع التأكيد على أهمية الحكومة الإلكترونية كمطلب شعبي لأن تحويل خدمات المواطن إلى خدمات إلكترونية يساهم في مكافحة الفساد و هذا التحول ليس رفاهية بل خطوة تنفيذية حقيقية في مجال تكافؤ الفرص .

و نوه الوزير الخطيب في الختام ببذل أقصى جهد ممكن لتقديم أفضل الخدمات رغم التحديات القائمة التي يواجهها شعبنا رغم الحصار الظالم مع وجود أمل كبير بأن يكون المؤتمر علامة فارقة لرغبة السوريين في استكمال حياتهم و استثمار الرقمنة و التكنولوجيا الحديثة لبناء سورية الجديدة.

بدوره لفت رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية الدكتور محمد فرعون إلى أهمية المؤتمر الرقمي الدولي في سورية كترسيخ لرؤيا تعزيز مبدأ التعاون العربي المشترك والذي يعد من الفعاليات الأساسية والمنصة الهامة لتسليط الضوء على مجال التحول الرقمي و عرض التجارب المحلية و الخارجية و تجنب الأخطاء من أجل وضع خارطة طريق تحقق عدة مخرجات لدفع عجلة التحول الرقمي في سورية وتذليل العقبات أمام افتتاح المكتب الإقليمي في الجمهورية العربية السورية و أهمية الاتحاد في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي و مجاراة الثورة الرقمية و أن هناك 33 هدفاً لدى الاتحاد من أهمها إنشاء شركات عربية مشتركة مؤكداً أن الحكومة السورية تشجع على استخدام التطبيقات في التحول الرقمي والتي تحتاج إلى تشريعات و ضوابط من أجل الوصول إلى تحول رقمي سلس و سهل عند تطبيقه والقضاء على ما يسمى اقتصاد الظل.

فيما أكد مدير المجموعة العربية للمعارض و المؤتمرات علاء هلال على أهمية الدعوة لأتمتة كل الخدمات الحكومية لمعالجة الكثير من الظواهر السلبية كالتهرب الضريبي و إمكانية الاستفادة القصوى من التطبيقات و الشبكات الإلكترونية .

وتخلل المؤتمر عرضاً لفيلم توثيقي يشرح أعمال المؤتمر و تفاصيل محاوره و آراء الخبراء في هذا المجال و السعي لأن يكون ملتقىً علمياً و بحثياً لصناع القرار في مجال التحول الرقمي و متابعة تطوراته و استثمارها و تحقيق التشاركية بين القطاعين العام و الخاص .