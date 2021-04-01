بوتين وعلييف يبحثان هاتفياً الوضع في إقليم قره باغ

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي اليوم الوضع حول إقليم قره باغ والملفات الأكثر إلحاحاً المطروحة على الأجندة الثنائية بما يشمل التعاون في محاربة تفشي فيروس كورونا.

وبيّنت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة «تاس» أن «بوتين وعلييف أعربا خلال الاتصال عن ارتياحهما إزاء استقرار الوضع بشكل عام في الإقليم المتنازع عليه والالتزام الصارم بنظام وقف إطلاق النار بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني».

واستعرض بوتين وعلييف خلال الاتصال الجهود المبذولة في سبيل إقامة الروابط الاقتصادية ووسائط النقل في جنوب القوقاز وفقاً للإعلانين الثلاثيين اللذين صدرا عنهما ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في التاسع من تشرين الثاني والـ 11 من كانون الثاني الماضيين.

وأكد الطرفان سعيهما المشترك للاستمرار بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأذربيجان وتطوير المشاريع ذات المنفعة المتبادلة.

ونشرت روسيا قوات لحفظ السلام في قره باغ وفقاً للإعلان الثلاثي الذي أنهى في تشرين الثاني الماضي الجولة الأخيرة من النزاع المسلح الأرمني الأذربيجاني هناك.