غينيا..مصرع 15 شخصاً بغرق زورق

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم من جراء غرق زورق كانوا يستقلونه في منطقة انفاراندي غرب غينيا.

وقال ضابط بحري غيني في تصريح نقلته وكالة «فرانس برس»: إن «فرق الإسعاف تلقت بلاغاً يفيد بانقلاب زورق بالقرب من كانفاراندي عند مصب نهر نونيز وقد انتشلت أمس 15 جثة»، مشيراً إلى أنه لا يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب ولا عدد الركاب الذين ما زالوا مفقودين.

بدوره، مسؤول محلي في مدينة بوكيه المدينة الساحلية الواقعة على بعد 10 كيلو مترات من مكان الحادث أوضح أن «عمليات البحث لا تزال جارية»، مشيراً إلى أنه عندما كان الزورق يحاول الوصول إلى كوكوبا كان المد مرتفعاً والبحر هائجاً والأمواج قلبت القارب.

«سانا»