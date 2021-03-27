بيسكوف: روسيا لم تتلق طلبات للمساعدة في حل مشكلة قناة السويس

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا لم تتلق أي طلبات من الجانب المصري للمساعدة في حل مشكلة السفينة العالقة في قناة السويس.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله في تصريحات له اليوم إنه “لم تكن هناك مناشدات موجهة إلى روسيا للمساعدة في تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن من الجنوح وفتح حركة المرور في قناة السويس”، مؤكداً أنه لم تكن هناك أي طلبات.

وكانت السفينة إيفر غيفن البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن علقت في الـ 23 من آذار الجاري في قناة السويس وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر وتمر عبره نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية وعلى الرغم من أن محاولات تحرير السفينة الضخمة تتواصل منذ يوم الثلاثاء الماضي باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة لكن الملاحة في القناة تبقى معطلة لليوم الخامس على التوالي مع فشل جميع محاولات التعويم فيما تتفاقم فاتورة الازدحام المروري الكبير في القناة.

“سانا”