طلاب الهندسة المعمارية يتقدمون للجلسة الثانية من الامتحان الموحد

تقدم نحو 1500 طالب وطالبة من الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” وغير السورية اليوم للجلسة الثانية من امتحان الهندسة المعمارية الموحد “دورة آذار 2021”.

وأشارت الدكتورة ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لـ «سانا» إلى أن الجلسة أجريت في خمسة مراكز امتحانية ضمن جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وتضمنت امتحاناً كتابياً لمدة ساعة خصص له 100 درجة من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات وفق المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” وتناولت محاور تاريخ ونظريات العمارة والتخطيط وعلوم البناء والتنفيذ والتصميم المعماري، إضافة إلى امتحان عملي في مجال تخطيط المدن لمدة ساعتين ونصف الساعة خصص له 25 درجة يسبر مستوى معرفة وفهم الطالب وقدرته على تحليل القضايا وحلها في مجال الهندسة المعمارية.

ويعد نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصوله على علامة 50 بالمئة شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

وأجرى المركز السبت الماضي الجلسة الأولى من الامتحان وتضمنت امتحاناً عملياً لمدة أربع ساعات في مجال التصميم المعماري خصص له 75 درجة.