وفاة 4 مهجّرين سوريين بسبب البرد في جرود بعلبك الهرمل

توفي طفلان وامرأتان من المهجرين السوريين في لبنان بسبب البرد القارس في منطقة جرود عيناتا بمحافظة بعلبك الهرمل.

وأوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في حسابه على موقع تويتر اليوم أن سبب وفاة السوريين الأربعة هو البرد القارس، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادثة مع شخص لبناني كان برفقتهم سابقاً من أجل معرفة ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا.

بدوره أكد المدير الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد أن فرق الدفاع المدني تمكنت من العثور على جثامين السوريين الأربعة بالتعاون مع الجيش اللبناني في جرود منطقة عيناتا-عيون أرغش.