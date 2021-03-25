قوى لبنانية: سورية لم تبخل يوماً عن مد يد العون والمساعدة للبنان

قدم حزب التوحيد العربي اللبناني الشكر للشعب السوري الشقيق والقيادة السورية على قيامهم بمد يد العون وإرسال إمدادات من الأوكسجين إلى الشعب اللبناني.

ونقلت «سانا» عن الحزب قوله في بيان اليوم: إن هذه الخطوة العزيزة التي تأتي تلبية لحاجات لبنان وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد تعيد الأمل للبنانيين واللحمة إلى العلاقات الأخوية بين البلدين، مضيفاً: لا سبيل آخر لشعبنا العربي إلا التكاتف والتضامن والتكامل في السياسة والاقتصاد من أجل مواجهة كل المخاطر والصعوبات.

بدورها، قدمت جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشكر للشقيقة سورية بقيادة الرئيس الأسد على دعمها ومدها لبنان بالأوكسجين لمعالجة مرضى كورونا.

وقالت الجبهة في بيان: إن سورية لم تبخل يوماً عن مد يد العون والمساعدة للبنان وخاصة في الظروف الصعبة وفي ظل أزمات يعاني منها لبنان وسورية على حد سواء اليوم وفي ظل حصار جائر ومفروض من قبل الإدارة الأمريكية.

وأضافت الجبهة إن هذه المساعدة المشكورة هي دليل على النوايا الحسنة وعلى الحرص الشديد من قبل القيادة السورية الحكيمة على صحة وعافية لبنان رغم الحرب الكونية التي شنت عليها منذ عشر سنوات وما زالت، مشددة على ضرورة تمتين العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان وفتح العلاقات من جميع النواحي لما فيه مصلحة لبنان وسورية معاً.

وكان الرئيس الأسد وجه وزارة الصحة أمس بتأمين 75 طناً من الأوكسجين إلى لبنان على مدى ثلاثة أيام وبواقع 25 طناً كل يوم بعد خلو مشافيه من الأوكسجين وفي ظل وجود مئات المرضى المصابين بفيروس كورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي.