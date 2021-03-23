رفع أسعار عبوات مياه الشرب

أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه لائحة أسعار جديدة لمنتجاتها من عبوات مياه الشرب المنتجة من مختلف الأحجام في معاملها «بقين والفيجة والدريكيش والسن».

ووفق نشرة الأسعار التي تلقت «سانا» نسخة منها بلغت أسعار العبوات من أرض المعمل 2650 ليرة سورية للجعبة التي تحتوي 6 عبوات حجم 1.5 ليتر و3750 ليرة للجعبة 12 عبوة حجم نصف ليتر كما سعرت عبوة الـ 10 ليترات بسعر 1325 ليرة وعبوة الخمسة غالونات بـ 950 ليرة والكأس 250 ميلليتراً بـ 110 ليرات.

أما الأسعار للموزع إلى باعة المفرق فهي 2900 ليرة لجعبة الـ 6 عبوات حجم ليتر ونصف الليتر و4000 ليرة للجعبة 12 عبوة حجم نصف ليتر و1450 ليرة لعبوة الـ 10 ليترات و1159 ليرة لعبوة الخمسة غالونات و150 ليرة للكأس سعة 250 ميلليتراً.

أما أسعار باعة المفرق للمستهلك فهي 525 ليرة لعبوة الليتر ونصف الليتر و350 ليرة لعبوة نصف الليتر و1575 ليرة لعبوة الـ 10 ليترات و1150 ليرة لعبوة الخمسة غالونات و160 ليرة للكأس 250 ميلليتراً و3150 ليرة لجعبة الـ 6 عبوات حجم 1.5 ليتر و4200 ليرة لجعبة الـ 12 عبوة حجم نصف ليتر.

مدير عام الشركة المهندس ملهم دوزوم أوضح أن إصدار اللائحة الجديدة لأسعار منتجات الشركة يعود لارتفاع أسعار الحبيبات البلاستيكية في الأسواق العالمية بنسبة تصل إلى 36 بالمئة وهي المادة التي تصنع منها عبوات المياه إضافة إلى تذبذب وتغير سعر الصرف مبيناً أن الأسعار الجديدة ارتفعت عن القديمة بنحو 15 بالمئة بالمتوسط.

وبين دوزوم أن لدى الشركة مخازين من المواد الأولية التي تم شراؤها بأسعار أقل من الأسعار الحالية والتي تسهم في تقديم سعر توازني لمنتجات الشركة دون أن تقع في الخسارة لافتاً إلى أن أرباح الشركة لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة مبيعاتها.

وشدد مدير الشركة على ضرورة التزام كل حلقات البيع بالأسعار المعلنة من قبلها وأي مخالفة سيخضع مرتكبها لأحكام قانون التموين والتسعير رقم 14 لعام 2015 والذي تتولى تنفيذه دوريات حماية المستهلك.