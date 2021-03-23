المقداد يبحث مع ماورير تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة السورية والصليب الأحمر

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم مع بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الحكومة السورية والصليب الأحمر الدولي.

وعبّر الوزير المقداد عن تقدير الحكومة السورية للدور الذي يقوم به الصليب الأحمر الدولي في المجال الإنساني في سورية وأشاد بجهوده المبذولة الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية في قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم وغيرها.

وأضاف الوزير المقداد، إنه يتوقع من المنظمات الدولية العاملة في سورية الالتزام بالمسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها وكذلك بقواعد القانون الدولي الإنساني كي يضمن ذلك كفاءة العمل الإنساني وجودته ووصوله إلى مستحقيه بهدف مواجهة الصعوبات والذي من شأنه التخفيف قدر المستطاع من معاناة الشعب السوري الناجمة عن الهجمة العدوانية الممنهجة عليه من قبل الدول الغربية.

وجدد الدكتور المقداد إدانة سورية للعقوبات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون على سورية وغيرها من البلدان فضلاً عن مواصلة تلك الدول دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة الأمر الذي كشف زيف شعارات (الإنسانية) التي ترفعها تلك الدول.

كما أشار الوزير المقداد إلى حرص الحكومة السورية على تسهيل عمل فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية لتمكينه من القيام بمهامه الأساسية وأثنى على التعاون المثمر القائم بين الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي.

كما جدد المقداد التأكيد على أهم مهام الصليب الأحمر الدولي في الجولان العربي السوري المحتل ودعم مواطنيه الذين يعانون ظلم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اللا إنسانية.

بدوره شرح ماورير دور الصليب الأحمر الدولي والمهام الإنسانية الملقاة على عاتقه وعبر عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تربط الجمهورية العربية السورية باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأشاد بالتسهيلات التي تقدمها سورية لعمل فريق اللجنة.

وأشار ماورير إلى أن الصليب الأحمر الدولي يسعى إلى توسيع عملياته وأنشطته الإنسانية في سورية على مختلف الصعد وخاصة في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم من خلال التعاون مع الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بحيث تصل المساعدات الإنسانية إلى أكبر شريحة ممكنة من المدنيين المتضررين من الأزمة في سورية ، كما أشاد ماورير بالنشاط الذي تقوم به اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني والنشاطات التي أقامتها بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي للتعريف بعمله والقانون الدولي الإنساني.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص والدكتور عمار عوض من إدارة المنظمات ويامن بدر من مكتب الوزير.

ومن جانب اللجنة فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لعمليات الشرق الأوسط والأدنى للجنة وفيليب سبوري رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في سورية ومحمد باسل المجد مستشار رئيس البعثة ولاكميني سينيفيراتنئ منسقة الشؤون القانونية للمكتب القطري.

“سانا”