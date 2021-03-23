الرياح الشديدة تتسبب بأعطال في خطوط التوتر الكهربائي بحمص

أدت الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة حمص منذ يوم أمس إلى حدوث أعطال عديدة بخطوط التوتر الكهربائي المنخفض والمتوسط في مناطق متفرقة من المحافظة.

وفي تصريح لمراسلة سانا اليوم بين مدير شركة كهرباء حمص المهندس صالح عمران أن الرياح تسببت بسقوط 7 أعمدة توتر متوسط 5 في وادي الحوراني وواحد قرب مفرق الزعفرانة وآخر في قرية تل زبيدة وأعطال على خطوط التوتر المتوسط في (حسياء- المجد- غزالة- البطانيات- المياه- النهرية- الوليد- الادخار) إضافة إلى أعطال متفرقة على خطوط التوتر المنخفض بين الريف والمدينة.

وأكد عمران أنه تمت صيانة جميع الأعطال وتتم حالياً معالجة العطل الحاصل على تفريعة غزالة وبعض الأعمدة المنهارة.