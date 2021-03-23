منوعات

الرياح الشديدة تتسبب بأعطال في خطوط التوتر الكهربائي بحمص

أدت الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة حمص منذ يوم أمس إلى حدوث أعطال عديدة بخطوط التوتر الكهربائي المنخفض والمتوسط في مناطق متفرقة من المحافظة.

وفي تصريح لمراسلة سانا اليوم بين مدير شركة كهرباء حمص المهندس صالح عمران أن الرياح تسببت بسقوط 7 أعمدة توتر متوسط 5 في وادي الحوراني وواحد قرب مفرق الزعفرانة وآخر في قرية تل زبيدة وأعطال على خطوط التوتر المتوسط في (حسياء- المجد- غزالة- البطانيات- المياه- النهرية- الوليد- الادخار) إضافة إلى أعطال متفرقة على خطوط التوتر المنخفض بين الريف والمدينة.

وأكد عمران أنه تمت صيانة جميع الأعطال وتتم حالياً معالجة العطل الحاصل على تفريعة غزالة وبعض الأعمدة المنهارة.

قد يعجبك ايضا
الصحة

3270 إصابة جديدة بكورونا في باكستان و5297 في إندونيسيا

الصحة

العراق.. 4494 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة

الحوادث

هزة أرضية تضرب شمال الجزائر

منوعات

62 مليون دولار قيمة لوحة فنية على القماش في مزاد بدبي