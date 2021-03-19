روسيا تخفض تمثيلها في اجتماع مجلس الأمن الدولي مع بايدن

خفضت روسيا تمثيلها الدبلوماسي في اجتماع مجلس الأمن الدولي الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكتب ديمتري بوليانسكي النائب الأول لسفير روسيا في الأمم المتحدة في حسابه على “تويتر” وفقاً لما أورده موقع روسيا اليوم أن “روسيا هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس الأمن التي لم يمثلها مندوبها الدائم في الاجتماع الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن” مضيفاً: إنه “مثلت روسيا آنا إفستينييفا نائب مندوبنا الدائم ولم تأخذ الكلمة”.

وأشار بوليانسكي في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إلى أن الموقف من تصريح بايدن الأخير عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يثر في الاجتماع.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن بايدن عقد اجتماعاً مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

«سانا»