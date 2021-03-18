اختتام الدورة الآسيوية في دير الزور

دير الزور – مالك الجاسم

اختتمت اليوم في دير الزور الدورة الآسيوية (c) التي تقام بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية واللجنة الفنية لكرة القدم في المحافظة والاتحاد العربي السوري لكرة القدم وشملت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدى عشرة أيام.

المحاضر الآسيوي بشير عبود قال: إن الدورة كانت على شقين نظري وعملي واحتوت على 20 محاضرة نظرية وسبع محاضرات عملية، وكان تجاوب المدربين جيداً والمستوى بين المتوسط والجيد، والتفاعل كان مرتفعاً لأن جميع المدربين يمثلون كل الأندية ولديهم رغبة بالعمل، ومن خلال هذه الدورة التي تقام في ربوع هذه المحافظة المعطاء كانت حالة التفاؤل حاضرة لتأهيل كوادر جديدة يكون لها دور في تطور كرة القدم كون هذه الدورة تختص بهذا المجال ونتمنى للجميع التوفيق خلال حياتهم العملية.

حازم بطاح- رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بدير الزور قال: إن إقامة هذه الدورة في دير الزور مكسب حقيقي لرياضة المحافظة كوننا اليوم نركز على جانب التأهيل لزيادة الخبرات الرياضية في هذا المجال، ويكون عاملاً لتطوير كرة القدم في الأندية، ونشكر كل من قدم لنا يد العون لإنجاح هذه الدورة.

زياد الحمود- رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في دير الزور قال: إن المعلومات التي قدمت كانت قيمة وقد استفاد جميع المدربين منها وما نتمناه أن يتم توظيف هذه المعلومات لمصلحة الرياضة في هذه المحافظة، والأمر اللافت أن هناك وجوهاً رياضية جديدة وهذا دليل تعاف لرياضة المحافظة التي بدأت تسير بالاتجاه الصحيح بعد ما عانته خلال السنوات الماضية، ونشكر الجميع لتعاونهم في نجاح هذه الدورة.

نصر حميدي مدير الدورة قال: نتقدم بالشكر لاتحاد كرة القدم على إقامة هذه الدورة في المحافظة ونعتبرها مكسباً حقيقياً للمدربين، واليوم نركز على جانب التأهيل للكوادر الرياضية لتأهيل مدربين جدد في المحافظة، ومن خلال أيام الدورة العشرة قدم المحاضر معلومات قيمة استفاد منها الجميع وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجله اليوم وفي مقدمته تأهيل الكوادر البشرية والاستثمارات، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح خلال عملهم القادم في المجال التدريبي كل حسب ناديه.

وقال عدداً من الدارسين: إن الدورة ناجحة بكل المقاييس والمعلومات على مستوى عال وقد استفدنا منها وسنقوم بتوظيف هذه المعلومات خلال فترة عملنا القادمة.

ختام الدورة كان في مقر الصالة الرياضية بحضور رائد الغضبان أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي أثنى على الجهود المبذولة لإنجاح هذه الدورة، وتمنى للجميع التوفيق في حياتهم العملية القادمة في المجال التدريبي بعد ذلك تم توزيع الشهادات على الدارسين.