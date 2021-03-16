إطلاق مسابقة الماراثون البرمجي للصغار واليافعين

دينا عبد

إدراكاً لدور التعلم المبكر للأجيال الصاعدة؛ وإيمانا بأهمية صقل إمكانات وقدرات الجيل الرقمي الأصيل وتوجيهها نحو أسس التفكير المنطقي والبرمجي في سن مبكرة أطلقت الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع مسابقة الماراثون البرمجي لعام ٢٠٢١ ضمن مشروعهما للتنمية الرقمية للصغار واليافعين في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة الافتراضية السورية في وزارة التعليم العالي وبحضور رئيس الجامعة د.خليل عجمي ورئيسة هيئة التميز والإبداع هلا الدقاق.. في بداية المؤتمر تحدثت نبوغ ياسين مدير الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع عن تجربة الطلاب العشرة الذين دخلوا إلى الأولمبياد العلمي وهم في عمر أصغر من الدخول كانوا في الصف الثامن والتاسع أما الآن فقد استمروا في الأولمبياد وباختصاصات جديدة كالرياضيات.

وعن أهداف المسابقة بيّنت مديرة مشروع الماراثون البرمجي للصغار واليافعين في هيئة التميز والإبداع م. مايا التقي أنها تسعى لرفع المستوى العلمي وتعزيز مهارات التحليل المنطقي والتفكير الإبداعي لدى الصغار واليافعين من خلال تعليمهم لغات البرمجة النصية والرسومية، إضافة إلى توفير تدريب برمجي للصغار واليافعين على نحو ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي، كما تتيح مسابقة الماراثون توفير محتوى علمي مفيد ومفتوح متوفر باللغة العربية في مجال البرمجة والمعلوماتية يؤمن وسيلة داعمة لتعليم علوم الحاسب في المرحلة المدرسية بالتالي سيرتفع مستوى معارف ومهارات الطلاب من خلال المشاركة في مسابقات عالمية.

وخلال المؤتمر الصحفي كان هناك سؤال لـ(تشرين) عن الغاية من مشاركة أطفال في أعمار صغيرة أو في سن مبكرة بالمسابقة، أجابت مديرة مشروع الماراثون البرمجي للصغار واليافعين أن الغاية هي الوصول إلى ١٠٠ ألف طفل مشارك حتى عام ٢٠٣٠ وسيكون دور وزارة التربية مع هيئة التميز والإبداع ووزارة التعليم العالي (الجامعة الافتراضية) هو التشبيك مع كل المدارس على مستوى الإدارات وأي ممثل أو مدرب عن المدارس هو شريك لنا.

وخلال المؤتمر الصحفي تم الحديث عن مشروع التنمية الرقمية للصغار واليافعين على أنه يسعى إلى صقل إمكانات وقدرات الجيل الرقمي وتوجيهها نحو أسس التفكير المنطقي والخوارزمي .

ومسابقة الماراثون البرمجي ليست إلا مرحلة أولى و تأسيسية من مراحل تحقيق التحول الرقمي .

بدوره د.خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية بين أن الأمر لا يقتصر على موضوع المسابقة سيكون لدينا أمور أخرى سنقدمها مثل تدريب المتدربين وكيفية تحفيز الأطفال على إنشاء المشاريع ، وأشار إلى أنه بالرغم من الصعوبات لدينا عدد كبير يجب أن يشارك ونتمنى أن نشبك مع الجهات الأعلى الذين بأمكانهم استثمار الصغار واليافعين مستقبلاً.

ت: عبد الرحمن صقر