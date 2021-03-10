ميليشيا «قسد» تداهم حي النشوة الغربية في الحسكة وتخطف شباناً

واصلت ميليشيا «قسد» المدعومة أمريكياً عملية إفراغ المجتمع المحلي من الشبان في مناطق انتشارها بخطفهم وإجبارهم على الانخراط في صفوفها، حيث داهمت مجموعات مسلحة من الميليشيا اليوم حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة وخطفت عدداً من أبنائه الشبان وساقتهم عنوة إلى معسكرات تابعة لها.

وبينت مصادر محلية لـ «سانا» أن «مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” داهمت عدداً من المنازل في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة لاختطاف شبان وسوقهم إلى معسكراته».

وأوضحت المصادر أن المسلحين أطلقوا الرصاص الكثيف بعد تطويق الحي لتفريق الأهالي الذين تجمعوا لمنعهم من خطف أبنائهم ما دفع الميليشيا إلى استقدام تعزيزات لإكمال عملية المداهمة والخطف.