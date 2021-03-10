روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة إلغاء العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني وإنهاء الظلم التاريخي الذي يقع عليه بسببها.

وقال روحاني اليوم حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»: تجاوزنا الحرب الاقتصادية التي استمرت ثلاث سنوات.. ومن كانوا يعملون عبر مخططاتهم على إضعاف الشعب الإيراني اعترفوا اليوم بصراحة بفشلهم، ويعلنون أن مخططاتهم هذه أعطت نتائج عكسية، وهذا يعني انتصار الشعب الإيراني على الضغوط.

ودعا روحاني إلى بذل قصارى الجهود لحل المشكلات التي يعانيها الإيرانيون، معرباً عن أمله بأن تثمر هذه الجهود، ونشهد تحسين ظروف هذا الشعب وأوضاعه الحياتية.