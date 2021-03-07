ظريف: رفع العقوبات الأمريكية بالكامل شرط لتراجع إيران عن خطواتها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها غير القانونية عن إيران بشكل كامل وفعال كشرط لتراجع إيران عن خفض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي الموقع معها.

وقال ظريف خلال لقائه اليوم نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني وفقاً لوكالة إرنا : “إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبدئية بشأن ضرورة رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل وفعال كخطوة تؤدي إلى عودة إيران عن خطواتها التعويضية”.

من جهته أعلن وزير الخارجية الإيرلندي أن بلاده مستعدة لتسهيل الاتصالات حول إحياء الاتفاق النووي بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن وميسراً لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأكد كوفيني أنه ستتم إعادة فتح السفارة الإيرلندية تدريجياً في طهران وفقاً للترتيبات المتفق عليها.

“سانا”