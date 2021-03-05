الصحة العالمية تطالب بتعليق حقوق براءات اختراع أدوات مكافحة كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم بتعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بالأدوات التي تحتاجها الدول الفقيرة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ونقلت «رويترز» عن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله: إن أهم أولوياتنا الرئيسة الآن هي مساعدة كوفاكس على مساعدة جميع الدول في القضاء على جائحة كورونا وهذا يعني العمل بشكل ملح للغاية لزيادة الإنتاج، في إشارة إلى ضرورة مساعدة المنصة العالمية لإرسال اللقاحات إلى الدول المحتاجة.

وكانت كوفاكس أبرمت العام الماضي اتفاقات للحصول على نحو ملياري جرعة من عدة لقاحات مرشحة واعدة لحماية الفئات الضعيفة خلال النصف الأول من العام الحالي.

«سانا»