حديقة آمنة لأطفال بلدة حضر في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسين:

بالتعاون بين جمعية شمس الجولان الخيرية وجمعية براعم الطفولة، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع المحلي ولجنة الوقف في البلدة، تمّ استثمار مشروع المساحة الآمنة لأطفال بلدة حضر.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة المهندس هلال النادر أن المشروع يهدف إلى تنمية المهارات وبناء القدرات لدى الأطفال، من خلال تدريب الكادر المشرف على الأطفال بشكل احترافي للخروج بأفضل النتائج، مبيناً أنه تمّ تجهيز البنية التحتية للمشروع لجعله بيئة آمنة للأطفال لممارسة مختلف الأنشطة صيفاً وشتاء، كالتعليم والتدريب عن طريق اللعب واكتشاف مواهب الأطفال والاهتمام والتركيز على نقاط الضعف والقوة لديهم، وتمكينهم ذهنياً وعقلياً وجسدياً بطرائق تربية جاذبة للأطفال كالألعاب والموسيقا والفنون والرياضة.

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية شمس الجولان جمال حسون إلى أن مشروع الحديقة الآمنة لأطفال قرية حضر يُعدّ أنموذجاً للتعاون والتكامل بين عمل الجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي، ما يعكس قوة المجتمع السوري، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بوجه العمل والنهوض، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتبلغ مساحة الحديقة حوالي 700 متر مربع، وتضم ألعاباً وأراجيح ومناشط تعليمية تربوية ومساحات للأنشطة الرياضية.