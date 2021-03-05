مقتل 7 جنود في هجوم مسلّح على سجن في الصومال

ارتفع عدد قتلى اقتحام مسلحين من حركة الشباب الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي سجناً شمال الصومال واندلاع اشتباكات عقبه إلى سبعة جميعهم من الجنود.

ونقلت رويترز عن محمد عبدي أحد حراس السجن الواقع في بلدة بوصاصو قوله: إن رجالاً مدججين بالسلاح هاجموا السجن الليلة الماضية من عدة اتجاهات.. قاومنا لكنهم في النهاية دخلوا السجن المركزي بالقوة من خلال الانفجارات.. وحرروا السجناء وأخذوا معظمهم، مضيفاً: إن خمسة جنود قتلوا خلال اشتباكات بين الجانبين فيما قتل جنديان آخران أرسلا لاحقاً لتعزيز حراسة السجن في سيارتهما كما أضرمت النيران فيها.

وزعمت حركة الشباب أن مسلحيها أطلقوا 400 سجين.

وقال قائد شرطة بوصاصو الكولونيل حسين علي: إن هناك عملية جارية لإعادة السجناء الهاربين.

“سانا”